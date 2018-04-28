ظهور نادر لشقيقة نجلاء فتحي... ما علاقة ابنة شريف منير؟

حالة من الجدل أثارتها اسماء ابنة الفنان شريف منير بعد أن نشرت صورة تجمعها بطليقها خلال احتفالهما بيوم ميلاد ابنتهما، إذ علقت على الصورة قائلة:” فرحة بنتنا أهم من اختلافنا وقررنا اننا منبقاش في حياة بعض .. ده مخلناش نقصر معاها عشان نقلل الضرر عليها .. أهم قرار خدناه احترامنا لبعض”.

وما أثار الجدل بهذه الصورة هو ظهور سيدة تشبه الفنانة نجلاء فتحي إلى حد كبير لتنهال التعليقات عنها، وعن حقيقة وجود قرابة بينها وبين نجلاء، ليؤكد أحد المقربين من اسماء أنها منى فتحي شقيقة نجلاء، وأنها والدة طليق اسماء، وقد حرصت على حضور حفل يوم ميلاد حفيدتها.