أحدثت الفنانة المصرية المعتزلة كاريمان، ضجّة كبرى بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لها في ظهور نادر وذلك بعد مرور 55 عامًا على اعتزالها الفن الذي قضت فيه أكثر من 12 عامًا.

وتعد الفنانة كاريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات، وجاء اعتزالها وغيابها عن الأضواء منذ عام 1965، بسبب زواجها وإنجابها ابنها الوحيد “شيرين” حيث قررت التفرغ لتربيته فقط.

وأكد العديد من متداولي الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة كاريمان لا تزال تحتفظ بجمالها وطلتها المبهجة وخفة ظلها رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة على اختفائها ورغم تقدمها في العمر.

وكان من بين الصور التي تم تداولها صورة مع ابنها “شيرين” بعدما أصبح رجلًا له أسرته الخاصة، وسط حفاوة بعودتها للظهور مجددًا حيث بدأ الجمهور يتذكر أهم أعمالها الفنية والتي من أبرزها “مراتي مدير عام” و”تمر حنة”.

وكانت قد حصلت الفنانة كاريمان، على البطولة في أول أدوارها وذلك بعدما فازت في مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة “أسيا” وقتها لاختيار بطلة لفيلمها الشهير “الحموات الفاتنات”، لتكون كاريمان بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوي وماري منيب وميمي شكيب.

وشاركت كاريمان في العديد من الأفلام بينها: “الفانوس السحري” مع إسماعيل ياسين وبعدها أصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية.

ومن أشهر أدوار الفنانة كاريمان التي عرفها الجمهور دورها في فيلم “تمر حنة” حيث جسدت دور الفتاة الثرية التي تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها في الفيلم بكلمة “يا ماسخة”، كما كان من أشهر أدوارها شخصية “سلوى” في فيلم سكر هانم.