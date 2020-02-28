عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم تواجه أزمتين جديدتين

كشفت محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم السوري محمد الموسى، تفاصيل أزمتين جديدتين خلال نقل الجثمان إلى مسقط رأسه.

وكتبت رهاب بيطار، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، قائلًة: “هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق”.

وكانت الأزمة الثانية عندما فشلت أسرته والمحامية رهاب بيطار في استخراج أوراق الدفن، فكتبت في تغريدة أخرى لها قائلًة: “حتى أنت يامختار كسروان لماذا تعرقل أوراق الدفن طلبنا شهادة وفاة وليس شهادة جامعية! محمد الموسى”.

وكانت المحامية قد ناشدت الجهات المسؤولة في لبنان وتحديدًا الجمهورية اللبنانية بسرعة التصديق على شهادة وفاة محمد الموسى الذي الذي قُتل على يد الطبيب فادي الهاشم في العاشر من شهر يناير الماضي.

هل من المعقول ان نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت الى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق #الهلال_الأحمر_السوري #محمدالموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) February 27, 2020

حتى أنت يامختار كسروان

لماذا تعرقل أوراق الدفن

طلبنا شهادة وفاة وليس شهادة جامعية! #محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar – د. رهاب بيطار (@rehabbitar) February 27, 2020