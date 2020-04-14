عثرت الشرطة أمس علي الفنانه ومقدمة البرامج الهندية الشهيرة ” فيشوا شانتى” متوفاه داخل منزلها في ظروف غامضة وبدأت رجال الشرطة أجراء التحقيقات اللازمه، حيث تم التحفظ علي هاتفها الخلوي و لأطلاع علي كاميرات المراقبه بمنزلها، وتم استجواب عدد من جيرانها الذين اكدوا علي عدم خروجها من المنزل منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي .

وبينما أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة قد يكون نتيجة لسقوط بسبب فقدان للوعي نتيجة لإفراطها في تناول بعض المشروبات الكحولية

وأضح بعض الجيران أعتقادهم بأنها ربما تكون قد أنتحرت نتيجة لظروفها المادية السيئة أو للتخلص من الإكتئاب الناجم عن الحجر الصحي المُتبع للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد .

وقت تم نقل الجثمان إلي المستشفي لإخضاعه إلي إجراءات التشريح لتبين سبب الوفاه الحقيقى .