أصيب الفنان المصري محمد هنيدي بوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى للاطمئنان على صحته، خاصة أنه كان يعاني سابقًا من مشاكل في القلب.

وكشف الطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي، الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، عن حالة الفنان محمد هنيدي الصحية.

محمد هنيدي ودخوله المستشفى

وكتب “الطبيب، عبر حسابه الشخصي على تطبيق “فيسبوك“: “في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين”.

وتابع ياسر، الذي سبق وأجرى منذ سنوات عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب للفنان: “اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة”، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلاً: “ربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير”.

محمد هنيدي يطمئن جمهوره

من جانبه، active look inطمأن النجم محمد هنيدي جمهوره فى ظهور مفاجئ له بالفيديو، بعدما انتشرت صورة له على السوشيال ميديا مرتدياً زي العمليات ويجرى عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب.

بخصوص الخبر المنتشر اني دخلت المستشفى .. الحمد لله احب اطمنكم انا بخير .. وشكرا لكل اللي سأل عليا او دعالي ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/RoGakc8Ise — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) March 31, 2024

وكشف هنيدي عبر الفيديو أن الصورة قديمة والخبر قديم جدا فى بداية شهر رمضان قائلا، “أنا اتخضيت حينما وجدت أننى متصدر قائمة التريند فى تويتر، فقلت يمكن علشان الكنيش، لكن محدش لسه كان شافه، ولكني فى بيتي وبخير وزي الفل، والحمد لله أطمئنكم وشكرا لكل اللي سأل عليا أو دعالي”.

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدى والفنانة شيرى عادل في الموسم الرمضانى الحالي بمسلسل إذاعى بعنوان “أبويا شقيقى”، ويذاع على راديو النيل، ويحرص هنيدى للعام 12 على التوالى المشاركة فى المسلسلات الإذاعية بشكل دائم خلال شهر رمضان رغم غيابه عن الدراما التليفزيونية.

أحدث لقاءات هنيدي

يذكر أن النجم محمد هنيدي حل ضيفًا على برنامج “sold out” مع الإعلامي محمود سعد الذى عبر شاشة قناة cbc، ومنصة watch it الإلكترونية

وقال محمد هنيدي خلال اللقاء إنه تسبب في طفولته في إجهاض سيدة جارته، كانت لا تنجب لسنوات طويلة، وإذ به في تلك الفترة يحب المقالب ويلبس وشوش مخيفة، فرأته بعد أن حملت وخافت وسقطت على الأرض لتفقد جنينها.

كما ذكر هنيدي أن الجامعة الأمريكية رفضت تصويرهم فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، داخل أسوار الجامعة، ظنا منهم أن الصعيدي سوف يقوم بالتريقة على الجامعة، مشيرا أنهم قاموا وقتها بتصوير لافتة الجامعة على طريقة الكاميرا الخفية باستخدام ميكروباص بستائر سوداء يوجد به المخرج واللافتات، وأن الجامعة كانت أول من كرمهم بعد عرض الفيلم”.

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