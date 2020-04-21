لأول مرة خلال الموسم الرمضانى يجتمع كلاً من الزعيم “عادل إمام” ونجم الكوميديا السعودي “ناصر القصبي” في منافسة درامية حامية علي شاشة الـ MBC، فبعد أيام قليلة يبدأ السباق الرمضانى الجديد وتبدأ شاشة الـ إم بي سي بتقديم وجبة درامية عربية بنكهة كوميدية.

فيقدم كوميديان الخليج الأول “ناصر القصبي” مسلسل “مخرج 7 “، يعود من خلاله إلي الموسم الرمضاني بعد غياب لينافس به على لقب الأفضل في الدراما الكوميدية خلال السباق الرمضاني بعد أيام.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “دوخي”، الذي يجسده القصبي، وهو موظف حكومي ينتمي للطبقة المتوسطة، ومن خلال عمله وعلاقته بعائلته، يتناول المسلسل في سياق الأحداث الانفتاح الذي طرأ على المجتمع السعودي خلال الفترة الأخيرة عبر الكثير من المواقف الكوميدية.

صورة من مشهد بمسلسل مخرج7

صورة من مشهد بمسلسل مخرج7

صورة من مشهد بمسلسل مخرج7

أما الزعيم “عادل إمام” فيعود إلي الدراما الرمضانية علي شاشة الـ إم بي سي بمسلسله الكوميدي الجديد”فلانتينو”، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

و يظهر الزعيم عادل إمام مجسدًا دور نور عبد المجيد الملقّب بـ”فلانتينو” الذي يملك مدارس خاصة يديرها مع زوجته عفاف التى تقوم بدورها الفنانه (دلال عبد العزيز)، ولديهما ثلاثة أبناء غريبي الأطوار. ثم يتعرّض “ڤلانتينو” في سياق الدرامى للأحداث لعمليات نصب وإحتيال وذلك بسبب تشابه الأسماء مع آخرين، فتبدأ رحلة البحث عنهم بمساعدة ابن اخته وسط سلسلة من الأحداث والمواقف الطريفة بين الزعيم ونجوم العمل الآخرين.