يعود الزعيم “عادل إمام” إلي الدراما الرمضانية 2020 بمسلسله الكوميدي الجديد”فلانتينو”، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

و يظهر الزعيم عادل إمام مجسدًا دور نورعبد المجيد الملقّب بـ”فلانتينو” الذي يملك مدارس خاصة يديرها مع زوجته عفاف التى تقوم بدورها الفنانه (دلال عبد العزيز)، ولديهما ثلاثة أبناء غريبي الأطوار. ثم يتعرّض “ڤلانتينو” في سياق الدرامى للأحداث لعمليات نصب وإحتيال وذلك بسبب تشابه الأسماء مع آخرين، فتبدأ رحلة البحث عنهم بمساعدة ابن اخته وسط سلسلة من الأحداث والمواقف الطريفة بين الزعيم ونجوم العمل الآخرين.

ويذكر أن “فلانتينو” هو العمل الثاني الذي يجمع بين دلال عبد العزيز وبين الزعيم عادل إمام بعد فيلم “االنوم في العسل” سنة (1996).

من جهةٍ أخرى، أشادت النجمه دلال عبد العزيز بالعمل مع المخرج رامي إمام، قائلة: “هو أحد أفضل المخرجين الذين عملت معهم، فضلاً عن كونه فناناً متمكّناً من أدواته، وقد نجح في تغليب الروح العائلية بيننا كممثلين خصوصاً أننا كنا نصوّر في منزل الأستاذ عادل إمام، والمنطقة المحيطة به”.