عبارات غزل متبادلة بين مي عز الدين وأحمد السعدني.. ما حقيقة الارتباط ؟

أثارت عبارات الغزل المتبادلة مؤخراً بين الممثل المصري ​أحمد السعدني​ والممثلة المصري ​مي عز الدين​ جدلاً كبيراً بين المتابعين حول ماهية العلاقة التي تربطهما وإن كانت هذه هي البداية لعلاقة ستتضح أكثر مع الأيام القادمة كما حدث مع كل من الفنانين شيرين عبد الوهاب وأحمد السعدني.

وفي المقابل، نفى مصدر مقرب من السعدني هذا الأمر، مؤكداً أنه خلال العام الماضي وما قبله كانت هناك موجه من الشائعات حول السعدني منها مع ريهام حجاج أو مي عز الدين، لافتًا إلى أنهما تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة وليس العلاقة وليدة الأعوام الماضية.

وأضاف تأكديه على أن علاقة السعدني بزوجته وأطفاله من أقوى العلاقات التي يبعدها دائمًا عن الظهور وهناك ارتباط قوي بهم ولا صحة لما يثار حول هذا الأمر. ‎