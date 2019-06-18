عبدالمجيد عبدالله يكشف تفاصيل المرض الذي يعاني منه.. فيديو

كشف المطرب السعودي، عبدالمجيد عبدالله، تفاصيل المرض الذي يعاني منه موضحًا أنه يعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة.

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وأضاف النجم السعودي، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”كسرة روتين“، الذي يُقدمه المذيع على نجم، عبر أثير إذاعة مارينا إف إم، أن الجهد الذي يبذله في الحفلات وتسجيل الأغاني أثر عليه، مشيرًا إلى أنه يُعاني من مرض اسمه ”مانير“، ليس له علاج.

ووصف عبدالمجيد عبدالله هذا المرض بأنه “تافه وغير مزعج” ولكن كأي شخص يتعرض للالتهاب في الاذن الداخلية فانه يتعرض للدوار والغثيان احيانا.

وأوضح عبدالمجيد عبدالله أنه سافر خلال الفترة الماضية، للتأكد من طبيعة المرض الذي يُعاني منه، واكتشف بالفعل أنه ليس له علاج، وعليه أن يتعايش معه، موضحًا أنه من الممكن أن يكون جالسًا مع أحد ويسقط فجأة بسبب التهاب أُذنه.