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عبد الله السدحان في تصريح مثير للجدل : ” أنا ثور لإنني تزوجت “

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نشر الفنان السعودي ” عبد الله السدحان ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” مقطع فيديو ظهر فيه رجل الأعمال والإعلامي السعودي ” عثمان العمير ” في حوار مع قناة ” العربية ” .

وبسؤال عثمان العمير عن الزواج قال إنه لم يسبق له الزواج من قبل نهائيا كما ينصح بعدم الزواج .

ليأتي تعليق عبد الله السدحان على الفيديو قائلا : ” يا حظك أنا ثور إني ما سمعت كلامك ” .

مما أثار الجدل وغضب العديد من متابعي السدحان الذين اعتبروا أن تعليقه يسئ إلى زوجته التي من المفترض أن يحترمها .

كما طلب منه العديد من الناشطين والناشطات الإعتذار عن هذا التصريح .

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