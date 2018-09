عبد الله بالخير يوضخ حقيقة قفز سيدة منتقبة عليه!

View this post on Instagram

#عبدالله_بالخير هذي لقطة من مسرحية الاغنية ليلاة ماليلاة .. اغنيتي واللي لابس الاحمر ممثل ويقلدني وكل الناس اعتقدوا اني انا وانا اللي في اللقطة مش انا انا حبيت اللقطة عجبتني وشكراً للحبايب الممثلين في مسرحية قروش البيت اللي قلدوني قدروا يخلون الناس يظنون اني انا وانتشر الفيديو كثير وانا مش انا 🌺❤️😀 مع .. شكر ومحبة وفوقهم بوسةبالخيرية (💋) هذا رابط ( انستجرام .. عبدالله بالخير ) @bilkhair وهذا رابط ( قناة .. بالخير ) على اليوتيوب ‏https://m.youtube.com/user/abdullahbilkhair/videos والرابط موجود في ( البايو ) في صفحتي الرئسية او في السايت للي يحب يشوف .. قناة بالخير