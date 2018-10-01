عبد الله بالخير يوضخ حقيقة قفز سيدة منتقبة عليه!

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة منتقبة تقفز بطريقة غريبة على المطرب الإماراتي عبد الله بالخير في إحدى حفلاته أثناء غنائه على المسرح وسط صرخات المتواجدين.
وانتشر الفيديو بسرعة البرق وأثار جدلا كبيرا، مما اضطر الفنان عبد الله بالخير للتعليق والرد على الأمر لتوضيح حقيقة ما حدث.
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#عبدالله_بالخير هذي لقطة من مسرحية الاغنية ليلاة ماليلاة .. اغنيتي واللي لابس الاحمر ممثل ويقلدني وكل الناس اعتقدوا اني انا وانا اللي في اللقطة مش انا انا حبيت اللقطة عجبتني وشكراً للحبايب الممثلين في مسرحية قروش البيت اللي قلدوني قدروا يخلون الناس يظنون اني انا وانتشر الفيديو كثير وانا مش انا 🌺❤️😀 مع .. شكر ومحبة وفوقهم بوسةبالخيرية (💋) هذا رابط ( انستجرام .. عبدالله بالخير ) @bilkhair وهذا رابط ( قناة .. بالخير ) على اليوتيوب https://m.youtube.com/user/abdullahbilkhair/videos والرابط موجود في ( البايو ) في صفحتي الرئسية او في السايت للي يحب يشوف .. قناة بالخير
وكشف عبد الله بالخير لجمهوره أن الأمر ليس حقيقيا، وما حدث عبارة عن لقطة من مسرحية بعنوان “قروش البيت” والشخص الذي كان يغني ويرتدي ثيابا حمراء على المسرح ليس هو بل أحد الممثلين كان يقلده بالعمل المسرحي وهو يشدو بأغنيته “ليلاة ما ليلاة”.
وأعرب الفنان الإماراتي عن سعادته وترحيبه بتقليده بالمسرحية، لأن الممثل جعل جميع الجمهور يعتقدون أنه بالفعل وليس تقمصا لشخصه على المسرح ووجه الشكر لفريق عمل مسرحية “قروش البيت” على هذه اللقطة التي تدل على محبتهم له.