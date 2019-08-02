عبير صبري بالتنورة القصيرة تشعل المواقع.. وتغضب من متابع أساء لزوجها

نشرت الفنانة المصرية عبير صبري عبر حسابها على موقع “انستغرام”، صورة جمعتها بزوجها المحامي أيمن البياع، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية في العاصمة البريطانية لندن.

وتألقت صبري بتنورة قصيرة من قماش الدينم (جينز)، نسّقتها مع “توب” باللون الخردلي بكتف واحد، في لقطة رومنسية مع البيّاع الذي كان ممسكاً يدها أثناء التقاط صورة الـ”سيلفي”.

يُذكر أن صبري كانت انفعلت بشدة أخيراً، على أحد متابعيها، بعد أن أساء الى زوجها في تعليقه على أحد منشوراتها.

وكانت عبير شاركت صورة لها وعلقت عليها قائلة: “إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة، فلا تكرر أخطاءك القديمة”، ليرد عليها المتابع قائلا، “والله إنتي اللي شاطرة، واستغليتي الفرصة كويس، وما عملتيش زي الباقيين اللي اتدلعوا واشتغلوا وما أخدوش واحد خليجي مرحرح زي جوزك المحروس وأكيد دي فرصة ميفهاش كلام”.

وردت عليه الفنانة بقولها: “يا أستاذ أنا زوجي مش خليجي مع إنه يشرفني طبعاً، لكن زوجي فلسطيني ويبدو إنك فاهم الجواز غلط علي إنه مصلحة، يمكن حضرتك ده اللي بتطبقه علي نفسك”.