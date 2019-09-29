عزة مجاهد ابنة فيفي عبده ترد على تعليق “يللا يلي امك رقاصة”.. فماذا قالت؟

فوجئت عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بتعليق صادم من أحد متابعيها على صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

فقد نشرت عزة مجاهد صورة لها وعلقت قائلة :” أحلى صباح ده ولا ايه… وحشتوني جدا” لكن جاءها تعليق صادم من احد متابعيها والذي قال :” يلا يا اللي أمك رقاصة”، لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.

وقد اثارت عزة مجاهد بهذا الرد اعجاب الكثير من متابعيها والذي اشادوا بردها بردها القوي.

كما هاجم الكثيرون صاحب التعليق حيث قال احدهم: “مش يمكن أمها الرقاصة اللى مش عجباكى تكون احسن من أمك ميت مرة”.