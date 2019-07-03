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عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تستعيد “ايام البراءة” بهذه الصورة!

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فيفي عبده وابنتها عزة مجاهد

فيفي عبده وابنتها عزة مجاهد

شاركت الممثلة المصرية عزة مجاهد متابعيها بصورة قديمة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت عزة مجاهد في الصورة مع والدتها فيفي عبده في إحدى السهرات، وظهرت تجلس إلى جوارها الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.

واكتفت عزة مجاهد بالتعليق على على الصورة قائلة: “أيام البراءة”.

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اياااااااام البراءه 🙈🙈

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يذكر ان عزة مجاهد هي ابنة رجل الأعمال المصرى حسين مجاهد الذى كان صاحب الملهى الليلى الذى عملت فيه فيفى عبده وتبلغ من العمر 36 عاما.

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