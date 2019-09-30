عزة مجاهد في صورة جديدة مع والدتها فيفي عبده: “أمي ربنا يخليكي لينا”

حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة المصرية عزة مجاهد على نشر صورة حديثة لها مع والدتها بعد التعليق المسيء الذي تلقته من احد متابعيها.
فقد نشرت عزة مجاهد، عبر حسابها على انستغرام، صورة حديثة مع والدتها فيفي عبده وعلقت قائلة: “أمي ربنا يخليكي لينا و يديلك الصحه و طولة العمر “.
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وكانت عزة مجاهد قد تلقت تعليق مسيء من احد متابعيها على صورة سابقة حيث قال لها: ” يلا يا اللي أمك رقاصة” لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.