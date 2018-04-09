عشرة اسئلة عن عاصي الحلاني… هل تستطيع الاجابة عليها؟

فنان لبناني لمع نجمه عام 1991 وما زال ساطعا في سماء الغناء العربي حيث حفلت مسيرته بعشرات الاغاني الناجحة التي يحفظها ويتلهف جمهور العالم العربي لسماعها انه فارس الغناء العربي عاص الحلاني.

ولمحبي الفنان عاصي الحلاني نقدم عشرة اسئلة عنه وعن بعض المحطات في مسيرته الفنية على الشكل التالي:

ما الاسم الاصلي لـ عاصي الحلاني؟

سمي عاصي بهذا الاسم نسبة الى؟

في أية مدينة لبنانية ولد عاصي الحلاني؟

في أي برنامج للهواة شارك عاصي الحلاني سنة 1988؟

ما اسم اول البومات عاصي الحلاني؟

ما هو اللقب الذي أطلقه الإعلامي جورج إبراهيم الخوري على عاصي الحلاني؟

بالاضافة الى الغناء اشتهر عاصي الحلاني بـ؟

شارك عاصي الحلاني في لجنة تحكيم برنامج؟

مع أية فنانة قدم عاصي الحلاني أغنية “روميو وجولييت”؟

اسم اغنية لعاصي الحلاني “يا ناكر ــــــ”؟

حاول ان تجيب على هذه الاسئلة في الكويز المرفقة ولا تنسى كتابة عدد النقاط عليها في التعليقات اسفل الموضوع.