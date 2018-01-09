عفاف شعيب: ليس لى علاقة بأى من ضباط المخابرات.. والنقابة تحذر مفبركى الشائعات فن

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قالت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب إنها فوجئت بتسجيلات مفبركة لا تعرف عنها شيئا، مشيرة إلى أنها لم تأخذ أى أوامر من أحد، وليس لها علاقات بأى من رجال المخابرات على الإطلاق.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لـ”اليوم السابع”، إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من شارك فى هذه التمثيلية الرخيصة، معلقا: “عفاف شعيب سيدة وطنية من الدرجة الأولى، وهناك من يحاول أن يلحق الضرر بكل فنان يخاف على بلاده، وهم من جماعة الإخوان الإرهابية، وغيرهم من الذين يريد الشر والدمار لمصرنا الحبيبة”.