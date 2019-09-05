“عقد الخواجة” يجمع باسل خياط بهيفا وهبي وأحمد الفيشاوي

“عقد الخواجة” فيلم جديد سيضاف إلى رصيد الفنانة اللبنانية هيفا وهبي والممثل المصري أحمد الفيشاوي، ومن المفترض أن يتم تصوير هذا العمل في الأيام المقبلة.

وقد انضم إلى بطولة هذا العمل الممثل السوري باسل خياط بحسب ما ذكر موقع “اليوم السابع”.

“عقد الخواجة” اسم مؤقت للفيلم ومحتمل تغييره خلال الفترة المقبلة، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماق.