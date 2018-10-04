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علا الفارس تتحدث عن محاولة لايذائها: “أنا امرأة بسبعة ارواح”

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علا الفارس

علا الفارس

تحدثت الاعلامية الاردنية علا الفارس عن محاولة مسؤؤل بـ “موقع حساس” اذيتها.

وقالت علا الفارس في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر: “نقل لي شخص رفيع المستوى استياءه من وجود هكذا أفراد بمواقع حساسه وكيف ان العامة لا ترى الا ظاهرهم ولا تعرف حقيقتهم ومصالحهم الشخصية..ساردا جزء من حديث ذلك الإنسان عني وكم كان منتشيا وهو يعتقد انه استطاع إيذائي..ابتسمت وقلت له بكل ثقة : من سوء حظه و شِلته أنني إمرأة بسبعة ارواح!”.

ثم تابعت في تغريدة اخرى: “إنْ يغدروا أو يفجروا .. أو يكذبوا لا يحفلوا … يغدو عليك مُرَجَّلَينَ … كأنهم لم يفعلوا..🤓”.

وكانت علا الفارس قد أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها صورة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ88 ظهرت فيها اثناء مشاركتها في احتفالية أقيمت في السفارة السعودية في الأردن وهو ما أثار استيار العديد من المغردين السعوديين.

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