علا الفارس تتحدث عن محاولة لايذائها: “أنا امرأة بسبعة ارواح”

تحدثت الاعلامية الاردنية علا الفارس عن محاولة مسؤؤل بـ “موقع حساس” اذيتها.

وقالت علا الفارس في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر: “نقل لي شخص رفيع المستوى استياءه من وجود هكذا أفراد بمواقع حساسه وكيف ان العامة لا ترى الا ظاهرهم ولا تعرف حقيقتهم ومصالحهم الشخصية..ساردا جزء من حديث ذلك الإنسان عني وكم كان منتشيا وهو يعتقد انه استطاع إيذائي..ابتسمت وقلت له بكل ثقة : من سوء حظه و شِلته أنني إمرأة بسبعة ارواح!”.

نقل لي شخص رفيع المستوى استياءه من وجود هكذا أفراد بمواقع حساسه وكيف ان العامة لا ترى الا ظاهرهم ولا تعرف حقيقتهم ومصالحهم الشخصية..ساردا جزء من حديث ذلك الإنسان عني وكم كان منتشيا وهو يعتقد انه استطاع إيذائي..ابتسمت وقلت له بكل ثقة : من سوء حظه و شِلته أنني إمرأة بسبعة ارواح! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) October 4, 2018

ثم تابعت في تغريدة اخرى: “إنْ يغدروا أو يفجروا .. أو يكذبوا لا يحفلوا … يغدو عليك مُرَجَّلَينَ … كأنهم لم يفعلوا..🤓”.

إنْ يغدروا أو يفجروا أو يكذبوا لا يحفلوا يغدو عليك مُرَجَّلَينَ كأنهم لم يفعلوا..🤓 — Ola Al Fares (@OlaAlfares) October 4, 2018

وكانت علا الفارس قد أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها صورة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ88 ظهرت فيها اثناء مشاركتها في احتفالية أقيمت في السفارة السعودية في الأردن وهو ما أثار استيار العديد من المغردين السعوديين.