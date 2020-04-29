أثارت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة، الجدل بدعاء نشرته عبر حسابها على تويتر حيث تعرضت لردود كثيرة من ناشطين اغلبهم سعوديين.

فقد قالت علا الفارس في تغريدتها: “على يقين بأنني املك قلبا سليما محب للجميع لكن لأول مرة اجد نفسي مضطرة لهذا (ياسامِع الأصوات ويا مُجيب الدعوات ويا صانع المعجزات و ياربَّ المستحيلات عليك بكل من قال عنا ما ليس فينا ومن اغتابنا وتطاول علينا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فأنت سميع مجيب الدعاء).”.

على يقين بأنني املك قلبا سليما محب للجميع لكن لأول مرة اجد نفسي مضطرة لهذا (ياسامِع الأصوات ويا مُجيب الدعوات ويا صانع المعجزات و ياربَّ المستحيلات عليك بكل من قال عنا ما ليس فينا ومن اغتابنا وتطاول علينا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فأنت سميع مجيب الدعاء). — علا الفارس (@OlaAlfares) April 28, 2020

وقد اثارت تغريدة علا الفارس ودعائها الجدل وعرضها لهجوم كبير من الناشطين حيث كتبت “توليب بنت خالد”: “اللهم اجعل كل نية تنويها علا الفارس للسعوديه حكومة وشعب تنقلب عليها حسره وندم اللهم اعطها ضعف ماتتمناه لنا انك على كل شي قدير” لترد عليها علا الفارس: ” اللهم امين الله يرزقنا على نيتنا كل الحب للسعودية التي عرفت واحترمت اكيد وشعبها الذي اعرف لا امثالك وهم قِلة”.

اللهم امين الله يرزقنا على نيتنا كل الحب للسعودية التي عرفت واحترمت اكيد وشعبها الذي اعرف لا امثالك وهم قِلة — علا الفارس (@OlaAlfares) April 28, 2020

فيما رد حساب يحمل اسم “مجموعة نايف بن خالد” كاتبا: “من يملك قلباً سليماً لايعمل في قناة أجندتهاخبيثة : تقوم على تحريض الشعوب ليقتل بعضها بعضا..ويقتل الأخ أخاه وتقوم بنشر الأكاذيب والتحريش ببين المسلمين. وتقوم على التضليل والخداع والمكر.. من يملك قلباً سليماً.. عليه أن يعمل في مكان نقي لا في وحل من أوحال الكراهية والشر..”.

من يملك قلباً سليماً لايعمل في قناة أجندتهاخبيثة :

تقوم على تحريض الشعوب ليقتل بعضها بعضا..ويقتل الأخ أخاه

وتقوم بنشر الأكاذيب والتحريش ببين المسلمين.

وتقوم على التضليل والخداع والمكر..

من يملك قلباً سليماً.. عليه أن يعمل في مكان نقي

لا في وحل من أوحال الكراهية والشر.. — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) April 28, 2020

كما رد الشاعر عبدالطيف بن عبدالله ال الشيخ على تغريدة علا الفارس كاتبا: “دعاء الـ …. ب ما يوصل السحاب ..”