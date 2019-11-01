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علا الفارس تحتفل بالعيد 23 للجزيرة: “تصدرت واجهة الاعلام العربي”

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علا الفارس

علا الفارس

احتفلت الاعلامية الاردنية علا الفارس بالعيد 23 لقناة الجزيرة القطرية التي كانت قد انضمت لها مؤخرا كمذيعة اخبار.

وقالت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في مثل هذا اليوم قبل ٢٣ عاما أطلت عليكم قناة الجزيرة ..أعوام ٌ مرت تصدرت فيها واجهة الإعلام العربي تاركةً بونًا شاسعاً بينها وبين أقربِ منافسيها… لها ولكل من ساهموا بهذا النجاح : كُل عام وأنتم في ألقٍ مُتجدد …”.

غير ان التعليقات على تغريدة علا الفارس، التي يتابعها حوالي خمسة مليون من جنسيات عربية مختلفة، جاءت بشكل يهاجم قناة الجزيرة ويتهمها بالتدخل في شؤون الدول العربية والكذب وإثارة الشعوب وتبني المنظمات الارهابية.

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