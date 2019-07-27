علا الفارس تعليقا على شائعة وفاتها: “لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا”!

علقت الاعلامية الاردنية علا الفارس على شائعة وفاتها بعد وعكة صحية، وذلك عبر حسابها على تويتر.

وكتب علا الفارس في تغريدة: “كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء”.

وتابعت علا الفارس قائلة: “اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام … لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي ..”

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام … لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019

وكانت الإعلامية الأردنية، قد غادرت مجموعة قنوات MBC السعودية بعد تغريدة نشرتها في ديسمبر من عام 2017، حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، واتهمت في ذلك الحين بالإساءة للسعودية، وانتقلت مؤخرًا للعمل كمذيعة لدى قناة الجزيرة القطرية.