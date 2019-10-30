علا الفارس تعود إلى الشاشة بعد ابتعادها بسبب وفاة شقيقها

أعلنت الإعلامية الأردنية علا فارس عودتها إلى متابعة عملها في قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد غياب بسبب وفاة شقيقها ناصر تحسين الفارس في الرابع عشر من الشهر الحالي بعد صراع مع مرض عضال ألم به.
ونشرت علا صوراً لها من داخل الستوديو وهي تقدم النشرة الإخبارية وتحاور الضيوف وعلقت عليها :”عدنا والعود أحمد”.
عُدنا و العودُ احمدُ… pic.twitter.com/2CohtBfnJJ
— Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 29, 2019
وتجدر الإشارة إلى أن علا الفارس كانت أعلنت في لقاء تلفزيوني بث يوم الخميس 31 أيار 2019، انتقالها إلى شبكة الجزيرة القطرية، بعد قرابة العامين على رحيلها عن مجموعة MBC السعودية التي احتضنتها منذ دخولها مجال الإعلام عام 2004.