علا الفارس تعود إلى الشاشة بعد ابتعادها بسبب وفاة شقيقها

أعلنت ال​إعلام​ية الأردنية علا فارس عودتها إلى متابعة عملها في قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد غياب بسبب وفاة شقيقها ناصر تحسين الفارس في الرابع عشر من الشهر الحالي بعد صراع مع مرض عضال ألم به.

ونشرت علا صوراً لها من داخل الستوديو وهي تقدم النشرة الإخبارية وتحاور الضيوف وعلقت عليها :”عدنا والعود أحمد”.



وتجدر الإشارة إلى أن ​علا الفارس​ كانت أعلنت في لقاء تلفزيوني بث يوم الخميس 31 أيار 2019، انتقالها إلى شبكة الجزيرة القطرية، بعد قرابة العامين على رحيلها عن مجموعة MBC السعودية التي احتضنتها منذ دخولها مجال الإعلام عام 2004.