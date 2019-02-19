علا الفارس تكشف طبيعة علاقتها بـ “إم بي سي” و تحسم الجدل

نشرت الإعلامية علا الفارس عبر حسابها الشخصي بي موقع “تويتر” تغريدة أعلنت فيها انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي”.

وكتبت علا: “الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة إم بي سي انتهت فعليًا في 2019..علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية من 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقًا”.

يُذكر أن علا الفارس، إعلامية وصحفية أردنية كانت تعمل في قناة “إم بي سي 1″، وكانت تعمل في قناة روتانا خليجية، وتعد أصغر مذيعة بعدما دخلت عالم الإعلام بعمر الـ17.

الجمهور العزيز .. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩..علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019

بدأت مشواري مع مجموعة ام بي سي عام ٢٠٠٤ مع العربية ثم انتقلت الى mbc1 عام ٢٠٠٧..سنوات من التحديات وبناء الذات وصقل الأدوات سنوات عمري الأجمل التي توجت بنجاح مشترك .. كل الشكر لكل زملائي الأفاضل على الذكريات الرائعة كُنتم خير عائلة وخير الأصدقاء — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019

اخيرا وليس آخرا شكرا لكل من وقف معي وآزرني وآمن بقدراتي ووفر لي البيئة المحفزة لن أنسى هذا الفضل ما حييت شكرا استاذي وعرابي الحاضر الغائب سعد السيلاوي رحمك الله

شكرا لصاحب البصمة ومن يستحق التقدير دائما الشيخ وليد الإبراهيم ..

شكرا للجمهور الرائع ..لنا لقاء قريب بإذن المولى — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019