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علا الفارس تكشف طبيعة علاقتها بـ “إم بي سي” و تحسم الجدل

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ola alfares00

نشرت الإعلامية علا الفارس عبر حسابها الشخصي بي موقع “تويتر” تغريدة أعلنت فيها انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي”.

وكتبت علا: “الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة إم بي سي انتهت فعليًا في 2019..علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية من 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقًا”.
يُذكر أن علا الفارس، إعلامية وصحفية أردنية كانت تعمل في قناة “إم بي سي 1″، وكانت تعمل في قناة روتانا خليجية، وتعد أصغر مذيعة بعدما دخلت عالم الإعلام بعمر الـ17.

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