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علا الفارس تهاجم متابعة لها بسبب “شماغ تميم” !

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Ola Al Fares 21

هاجمت الإعلامية علا الفارس متابعة لها على تويتر تدعى منى ، بعدما مازحتها المتابعة بالشماغ الذي ترتديه ووصفته بـ “شماغ تميم” .

وردت الفارس على المتابعة قائلة : ” حي الله تميم اللي مسوي لكم قلق .. هذا شماغ ربع الكفوف الحمر النشامى.. تلايطي”.

وأثار الرد موجة من الانتقادات الواسعة تجاه الفارس ، حيث قالت إحدى المغردات : “ردها واضح مضغوطة عبدة الفلوس، إن شاء الله تفقرهم هي وربعها بس السؤال أنتم وراه تتابعونها وتتابعون أخبارها حقروها بتختفي”.

وأضاف آخر: “هذه المفروض ما تعبرونها وحدة بلا مبدأ بكره تكحشها قطر نشوف كلامها”.

وتابع آخر : ” بعد ما عبت جيبها دولارات mbc رايحة تستعرض بقطر وراح يتم طردها وترجع للأردن”.

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