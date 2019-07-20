على خلفية الحرب الكلامية.. بلاغ رسمي من وائل كفوري الى طليقته

على خلفية الحرب الكلامية التي بدأت تتصاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل أنجيلا بشارة، الزوجة السابقة للنجم وائل كفوري، طلب كفوري عبر وكلائه المحامين توجيه كتاب إلى أنجيلا بعدم التعرّض له عبر وسائل الإعلام.

ونشر موقع “نواعم” البلاغ الذي أُرسل إلى أنجيلا بشارة بتاريخ 11 تموز 2019، وينص على عدم التعرُّض لوائل كفوري بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أيّ وسائل أخرى.

وفي النص كُتب أنّه في حال تعذّر التبليغ العادي لسبب من الأسباب أو في حال جهل مقام المطلوب تبليغه، يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي (المادتان 407 و408 أصول محاكمات مدنية).

وتابع النص: “إذا لم يكن للمدعي أو للمدعي عليه مقام في منطقة المحكمة، وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلاً بمحامٍ، حيث يعدّ مكتبه مقاماً مختاراً له، ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب، وإلا جاز تبليغه جميع الأوراق في قلم المحكمة”.

وكانت مصادر “نواعم” قد نفت أن يكون الخلاف الحقيقي اليوم على حضانة الطفلتين، لافتة إلى أنّ المشاكل بين الطرفين تدخل في تفاصيل مثيرة جداً قد تقلب حياة الفنّان ونجاحه إلى ما هو أبعد من ذلك.