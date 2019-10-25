علي جابر بعد كلام نصرالله: “الشيعة اللبنانيون ليسوا قادمين من كوكب آخر “

يتفاعل العميد علي جابر، مدير عام قنوات “ام بي سي”، مع الحراك الشعبي الذي يشهده بلده لبنان عبر سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر.

وفي احدث تغريداته، علق علي جابر بشكل غير مباشر على خطاب الامين العام لحزب الله قائلا: “الشيعة اللبنانيون ليسوا قادمين من كوكب آخر و لا يتكلمون لغة مختلفة، هم في هذه الأرض من ١٠ قرون، متأصلين بتاريخ البلد و نسيجه الاجتماعي و يتأثروا بأوضاعه. رأيهم السياسي و موقفهم من قضايا الوطن لا يمكن اختصاره بوجهة نظر واحدة و موقف واحد، مهما كانت أحقية هذا الموقف.”

الشيعة اللبنانيون ليسوا قادمين من كوكب آخر و لا يتكلمون لغة مختلفة، هم في هذه الأرض من ١٠ قرون، متأصلين بتاريخ البلد و نسيجه الاجتماعي و يتأثروا بأوضاعه. رأيهم السياسي و موقفهم من قضايا الوطن لا يمكن اختصاره بوجهة نظر واحدة و موقف واحد، مهما كانت أحقية هذا الموقف. #لبنان_ينتفض — Ali Jaber (@alimouinjaber) October 25, 2019

الوعي، الوعي، الوعي. عند المحتجين و عند اللذين لا يريدون الاحتجاج. الجميع يخسر إذا الشباب المنتفض انكسر، اول الخاسرين هي المقاومة و منطقها و اول الرابحين هو العدو الذي لا يريد للبنان ان يصبح ذاته. حذار من تقسيم الساحات و حذار من غدر الماكرين. — Ali Jaber (@alimouinjaber) October 25, 2019

وكان حسن نصرالله اعلن في كلمة له امس إن حزبه لا يؤيد إسقاط الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فراغ سياسي في البلاد، مؤكدًا أن “الفراغ سيؤدي للفوضى”، على حد وصفه.

واتهم أمين حزب الله، جهات لم يسمها، بتمويل المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أكثر من أسبوع، بمبالغ طائلة، مشددًا على أن “قوى سياسية تحاول القفز على الحراك من أجل تحقيق أهدافها” وأكد أن حزبه “يحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدي للانهيار”، على حد تعبيره.