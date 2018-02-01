عماد الدين اديب خارج تلفزيون الحياة… بعد يوم على رسالته الى السيسي!

كشف مصدر مطلع عن رحيل الإعلاميين عماد الدين أديب، وجيهان منصور، عن القناة، رغم التحضيرات التى كانت تتم لخروج برامجهما.

وبحسب موقع “اليوم السابع” فأن مسئولو قناة “الحياة” يتكتمون على الأسباب التى أدت إلى رحيل “أديب” و”منصور” عن القناة، حيث عرضت العديد من اللقاءات للإعلامى الكبير عماد أديب، والتى أثارت الجدل مؤخرا.

يذكر ان اخر ظهور لعماد الدين اديب كان مع شقيقه عمرو عبر برنامجه “كل يوم” على قناة “On Ent” حيث وجه رسالة الى السيسي وقال بعدها “مش عارف اذا كنت حاطلع تلفزيون بوكرة”.

وقال اديب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “يا سيادة الرئيس انت المتضرر الاكبر من هذا الشكل للانتخابات” مؤكدا ان من يقول عكس ذلك فهو اما جاهل او ضد الرئيس ويتأمر عليه.