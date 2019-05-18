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عمرو أديب منتقدا فتوى عن الصيام: “شيوخ الأوكازيون”

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تعجب الإعلامي عمرو أديب من فتاوى يطلقها بعض الشيوخ عن أمور تثير جدلا.

عقب أديب على فتوى قالها أحد الشيوخ، وكتب تغريدة عبر حسابه على Twitter لم يذكر فيها اسم الشيخ واكتفى بتوضيح فتوته، وأنه قال إن الصيام اختياري.

قال أديب إنه ضد شيوخ التطرف والتشدد، لكن في نفس الوقت لا يصح أن يكون البديل شيوخ الأوكازيون.

يشار إلى أن برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب متوقف طوال شهر رمضان، مما دفع الإعلامي الشهير لمتابعة المسلسلات التي تعرض خلال رمضان 2019 ومشاركة جمهوره برأيه فيها.

وكشف عمرو أديب عن إعجابه بالمسلسل اللبناني “خمسة ونص” بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

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