عمرو اديب عن الضربة الغربية على سوريا: “ايه الحرب الغريبة دي”!.. فيديو

سخر الإعلامي المصري عمرو أديب، من الضربة الغربية على سوريا، قائلًا: “الضربة مكنتش مفاجئة.. 120 صاروخ تم ضربهم على 15 موقع، ولم يستشهد أحد.. مش غريبة شوية محدش حتى يتعور، هيا الأماكن اللي انضربت مفيش فيها عامل بوفيه أو فرد أمن”.

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وأشار “أديب”، خلال برنامجه “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “ON-E”، مساء السبت، إلى أن التليفزيون الروسي أعلن إسقاط 71 صاروخ أمريكي خلال الضربة الثلاثية، معقبا: “إيه الحرب الغريبة دي.. دي ولا مسرحية”، منوهًا أنه من حق الشعوب العربية معرفة هل بالفعل تم استخدام السلاح الكيماوي في سوريا أم لا.

وأكد الإعلامي، أن الأمريكان والروس والفرنسيين اتفقوا على شكل الضربة مسبقًا، ساخرًا: “الروس رسموا على الأرض للأمريكان الصاروخ يقع فين بالظبط”.