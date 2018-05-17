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عمرو اديب باقي في “كل يوم” على ON… “علشان القناة تبقى جيدة والناس تبقى مبسوطة”

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عمرو اديب

عمرو اديب

اعلن الاعلامي المصري عمرو اديب تراجعه عن قرار الاستقالة من قنوات ON واستمراره في تقديم برنامج “كل يوم”.

وقال اديب في حلقة الامس من برنامجه “كل يوم” “أنا اقتنعت بعد اجتماعات مطولة مع إدارة قنوات أون، وأستمر فى تقديم البرنامج وأنا اقتنعت.. أنا باقى فى قنوات أون مش ماشى”.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية “ON E”، أنه سيأخذ إجازة ويعود فى شهر سبتمبر من أجل مواصلة تقديم برنامجه، مضيفا: “المؤثر فى هذا القرار كان أمرين أولاً الناس كرمتنى زيادة عن اللازم.. وثانياً قنوات أون نفسها، وأنا حريص أن تكون هذه القنوات ناجحة وعلشان تكون فى نجاح مستمر”.

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