عمرو اديب عن تجاوز سكان مصر الـ 100 مليون: “نحن في ورطه”

علق الاعلامي المصري عمرو اديب على تجاوز عدد سكان في بلاده المئة مليون معتبرا ان هذا امر لا يدعو للاحتفال وانه يشكل ورطة.

وكتب عمرو اديب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اظن ان الوصول الى المولود المائه مليون امر لا يدعو للاحتفال على الاطلاق على قدر ما فيه لطافه وظرافه وطرافه . نحن في ورطه يا ساده ونزيد بمقدار دوله كل عام فارجوكم بعد الانتهاء من الاحتفالات المليونيه فكروا في حل ينقذنا وينقذ الملايين القادمه”.

اظن ان الوصول الى المولود المائه مليون امر لا يدعو للاحتفال على الاطلاق على قدر ما فيه لطافه وظرافه وطرافه . نحن في ورطه يا ساده ونزيد بمقدار دوله كل عام فارجوكم بعد الانتهاء من الاحتفالات المليونيه فكروا في حل ينقذنا وينقذ الملايين القادمه — Amr Adib (@Amradib) February 11, 2020

وكانت مصر أعلنت عن وصول التعداد السكاني في البلاد، اليوم الثلاثاء، 100 مليون نسمة، والمولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا.