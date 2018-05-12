عمرو اديب لـ محمد صلاح: “أنا لو مكانك اتغير واشعر بالعظمة”… شاهد كيف رد عليه!

أكد محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي، ان الشهرة لم تغيره ولانه لا يجد سببا لكي يتغير.

جاء ذلك خلال حواره مع الاعلامي عمرو اديب الذي قال له: “أنا لو مكانك اتغير واشعر بالعظمة ومين انت بتكلمني ليه انا مش فاضيك انا مو صلاح” ليرد عليه صلاح: “لا ابدا انا مش شايف انه في سبب كي اتغير وانا قلت قبل كده انا اتعامل مع الشخص كانسان”.

وكشف صلاح عن أنه على اتصال دائما مع أهله فى قريته، وهو على اتصال دائما مع اصدقائه فى نجريج، وقال: “أصحابى اللى اتربيت معاهم وحتى قبل ما ألعب كورة كنا مع بعض، ومش بخاف إن أتغير عاوز ومجتليش لحظة إن أتغر”، مستكملا: “لما حد يجي يتصور معايا لازم أضحك فى وشه علشان هو نفسه يبقى سعيد، وحتى لو كنت مضايق هو ملهوش ذنب إنك مضايق”.

وفى نفس السياق كشف محمد صلاح عن طعامه فى روما قائلأ: “أكلى هنا صحى، وباكل 4 مرات أو 5 فى اليوم.. لكن الأكلة المصرية المفضلة ليا هو الكشرى ووالدتى لما بتيجى عندى بتطبخ حمام وبط، وبحب أكل السمك، لكن فى لندن أكلى كله صحى مش زى اللى فى مصر”.