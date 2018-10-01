عمرو دياب في زيارة اطمئنان على تركي ال الشيخ

نشر الفنان المصري عمرو دياب صورة جديدة له مع رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ.

وكتب دياب على الصورة: “في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه”.

يذكر أن تركي ال الشيخ كتب كلمات أغنيتي “ملاك الحُسن” و”يا ساحر” من الألبوم الجديد لعمرو، الذي طرحه مساء أمس الأحد، وأيضًا أغنية “كل حياتي” من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، ولكنها طُرحت قبل إطلاق الألبوم كامًلا.