عمرو دياب من دون دينا الشربيني للمرة الأولى.. هل بدأت الخلافات؟

بعد غياب الفنانة دينا الشربيني عن الحفل الأخير للنجم عمرو دياب والذي أحياه ضمن فعاليات موسم الرياض، للمرة الأولى منذ إعلان علاقتهما، ترددت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية تتحدث عن خلاف ما، بين عمرو ودينا.

وكانت دينا الشربيني ظهرت بمفردها أيضاً في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وأثارت جدلاً بانفعالها على عدد من المصورين أثناء تغطيتهم للجنازة وتصوير الفنانين الحاضرين.

ونفى مصدر مقرب من عمرو ودينا في تصريحات صحافية وجود أي خلاف بين النجمين، مؤكداً أن علاقتهما على ما يرام، وأن غياب دينا عن الحفل لأسباب تتعلق بانشغالها في التصوير فقط.

يذكر أن عمرو دياب تصدر لائحة الأكثر تداولاً بـ”تويتر” بعد ظهور أفيش ألبومه الجديد “أنا غير” في تايمز سكوير في ولاية نيويورك، ليصبح أول فنان مصري يحصل على دعاية لألبومه في الشوارع الأميركية.

ويعد عمرو دياب النجم الأكثر استماعاً بين المطربين العرب على منصة “سبوتيفاي”، كما تربع أيضًا على قائمة الأعلى استماعاً على منصة أنغامي الشهر الماضي، فيما حققت أغنية “باين حبيت” التي صدرت في ألبوم كل حياتي العام الماضي الأعلى استماعًا على منصة “أنغامي” خلال عام ٢٠١٩.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب مؤخراً أحدث أغنياته “أول يوم في البعد” من ألبومه الجديد “أنا غير”، والمقرر طرح بقية أغنياته خلال الفترة المقبلة.

وكان جمهور عمرو قد طالبه بطرح الألبوم كاملاً في أقرب وقت إلا أنه أكد في أحد تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب بأنه يفضل في الوقت الحالي بطرح أغنية كل فترة قصيرة على أن يطرح الألبوم مجمعاً، وأنه سوف يطرح الألبوم بعد طرح جميع أغنياته على “يوتيوب” والتأكد من نجاحها جميعاً.