عمرو دياب يثير ضجة : أنا غير

أعلن الفنان المصري ​عمرو دياب​ عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، عن بدأ العد العكسي لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، حاملاً إسم “أنا غير”.

الملفت كان إستخدامه لنفس أسلوب الترويج والتشويق، الذي إعتمده خلال العام الماضي، فلجأ لكتابة شعار مماثل للحملة القديمة في التسويق للألبوم الجديد، معلقاً: “الصيف ما يبداش من غير عمرو دياب”

وأثار إعلان دياب ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ففور نشر البوستر الدعائي، الذي ظهر خلاله دياب بإطلالة كلاسيكية” عبّر معظم متابعيه عن اشتياقهم لأغانيه، مؤكدين أن الصيف لن يكون موسماً جيداً دون وجوده.