عمرو دياب يكشف عن بوستر و إسم ألبومه الجديد

نشر الفنان المصري ” عمرو دياب ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” البوستر الدعائي لألبوم الجديد .

ويحمل الألبوم الجديد إسم ” أنا غير ” .. وهو من إنتاج شركة ” Nay ” المملوكة له .

وأوضح أن الألبوم من المقرر طرحه قريبا خلال الصيف الجاري .

وعلق الهضبة على الصورة قائلا : ” الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب ” .