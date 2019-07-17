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عمرو دياب يكشف عن بوستر و إسم ألبومه الجديد

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نشر الفنان المصري ” عمرو دياب ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” البوستر الدعائي لألبوم الجديد .

ويحمل الألبوم الجديد إسم ” أنا غير ” .. وهو من إنتاج شركة ” Nay ” المملوكة له .

وأوضح أن الألبوم من المقرر طرحه قريبا خلال الصيف الجاري .

وعلق الهضبة على الصورة قائلا : ” الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب ” .

الصيف مابيبدأش من غير #عمرو_ديابتابعونا حصرياً علي Vodafone Egyptعلشان تسمعوا البوم #الهضبة الجديد "#أنا_غير" قبل أي حد. انتاج Nay#صيف_الهضبة#ڤودافون l#اللي_جاي_أقوي#AmrDiab #AmrDiabWorld #Ana_Gheir

Posted by Amr Diab on Wednesday, July 17, 2019

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