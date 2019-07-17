عمرو دياب يكشف عن بوستر و إسم ألبومه الجديد

نشر الفنان المصري ” عمرو دياب ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” البوستر الدعائي لألبوم الجديد .
ويحمل الألبوم الجديد إسم ” أنا غير ” .. وهو من إنتاج شركة ” Nay ” المملوكة له .
وأوضح أن الألبوم من المقرر طرحه قريبا خلال الصيف الجاري .
وعلق الهضبة على الصورة قائلا : ” الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب ” .
الصيف مابيبدأش من غير #عمرو_ديابتابعونا حصرياً علي Vodafone Egyptعلشان تسمعوا البوم #الهضبة الجديد "#أنا_غير" قبل أي حد. انتاج Nay#صيف_الهضبة#ڤودافون l#اللي_جاي_أقوي#AmrDiab #AmrDiabWorld #Ana_Gheir
Posted by Amr Diab on Wednesday, July 17, 2019