كشف الفنان المصري عمرو دياب لأول مرة عن إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه منع من السفر لفترة طويلة، وهو ما حرمه من تصوير ديو “أهي أهي” مع الفنانة اليونانية إيريني بابادوبلو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل خاص جمعه بالنجمة اليونانية إيريني ، وقال قبل دخولها خشبة المسرح لمشاركته الغناء إن إصابته بفيروس كورونا، منعته من تصوير ديو غنائى، كان سيجمعه بالمطربة إيرينا، لكنها كانت متواجدة فى اليونان وهو فى مصر، وبسبب إصابته بفيروس كورونا، لم يتمكن من السفر لتصوير الفيديو كليب.

ونشر عمرو دياب مقطع الفيديو، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليه كاتبا: “انتشر خبر على العديد من المواقع الإلكترونية يفيد بإصابة الفنان عمرو دياب بڤيروس كورونا عكس ما ذكره الفنان في حفله الأخير ان اصابته كانت بالصيف الماضي”.

ورجح البعض أن إصابة عمرو دياب حدثت له نقلا عن دينا الشربيني، حيث تكررت حالات الإصابة بالفيروس داخل موقع تصوير مسلسلها بموسم رمضان 2020، ولكن دينا وقتها أكدت أن عمرو عزل نفسه داخل منزله بمجرد الكشف عن الفيروس، والتزم بالإجراءات الاحترازية.

وتعرض عمرو في نفس الحفل لحادث سقوط على خشبة المسرح وهو منسجم بالرقص على أنغام أغنيته الجديد، “يا أنا يا لأ”، وفوجيء الجميع بتعثره على خشبة المسرح وسقوطه، ولكنه تدارك الواقعة سريعا، ونهض عقب سقوطه مباشرة ثم توجه إلى جمهوره لطمأنتهم عليه. وعلق عمرو دياب على حادث سقوطه قائلًا: عادي عادي.