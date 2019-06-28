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عمرو دياب ينشر اول صورة له مع دينا الشربيني.. فهل هي بداية اعلانه الارتباط بها رسميا؟

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عمرو دياب ودينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني

نشر الفنان المصري عمرو دياب اول صورة تجمعه بالممثلة دينا الشربيني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دينا الشربيني وهي تمسك بذراع عمرو دياب اثناء نزولهما على الدرج.

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واكتفى عمرو دياب بالتعليق على الصورة قائلا “مباشرة من ماربيلا” دون ان يذكر اسم دينا الشربيني.

وقد أثارت الصورة الكثير من التعليقات من متابعي عمرو دياب والذين طالبوه باعلان ارتباطه بها بشكل رسمي.

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