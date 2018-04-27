عمرو دياب يواجه غضب الجمهور مجدداً بسبب سعر تذكرة حفله المرتفعة

من المقرر أن يحيي الفنان المصري ​عمرو دياب​ حفلاً غنائياً في روسيا تزامناً مع مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم في الـ18 من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وبعد الإعلان عن سعر تذكرة الدخول للحفل والذي وصل إلى الـ150 دولاراً أميركياً أي ما يعادل 2600 جينه مصري، أعرب الجمهور عن غضبه وإستغرابه بسبب هذا السعر المرتفع حيث اشار الكثيرون إلى صعوبة تأمين هذا المبلغ لحضور الحفل.

وبعد الكثير من الإنتقادات اكدنت مصادر من داخل شركة ناي المنظمة للحفل والتي يمتلكها دياب أن التذاكر التي تم طرحها بهذا السعر محدودة العدد ومخصصة لقلة من الحضور وسيتم طرح مجموعة من التذاكر بأسعار أقل خلال الأيام المقبل.

ويشار إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يعترض فيها الجمهور على أسعار تذاكر حفل دياب، حيث سبق وحصل الأمر أكثر من مرّة ولاسيما في الفترة الأخيرة، هذا إضافةً إلى بعض الشروط المطلوب توافرها في من يسمح له بالحضور وهي ما شكلت ظاهرة وأثارت الجدل.