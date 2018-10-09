عمرو مصطفى ينشر صور تجمعه بـ عمرو دياب وتركي ال الشيخ

أكد الملحن عمرو مصطفى تصالحه مع النجم عمرو دياب بعد أن أعلن مؤخراً عن غضبه من حذف اسمه كملحن لأغنية “باين حبيت”.

عمرو مصطفى نشر عبر حسابه على “انستغرام” صوراً جديدة تجمعه بعمرو دياب والمستشار تركي آل شيخ في أمريكا، حيث علق عليها بقوله: “فريق النجاح، اسمعوا بحبك أنا”.. معلناً بذلك عن إطلاق أغنية عمرو دياب الجديدة التي تم إطلاقها بمناسبة عيد ميلاد الهضبة، حيث كشفت التقارير الصحفية أن الثلاثي يتواجد في أمريكا من أجل تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، تمهيداً لعرضه خلال الأسبوع المقبل، وذلك بحسب “مصراوي”.