عمرو واكد: “الممثل اللي بدور عليه مش هيبوس”

أعلن الممثل عمرو واكد عن احتياجه لممثلين للمشاركة في عمل فني من خلال شركة إنتاجه الجديدة التي افتتحها في إسبانيا

لكن عمرو وأكد أكد أن الممثل الذي يبحث عنه لن تتضمن مشاهدة بالعمل للقبلات، وكتب عبر حسابه على Twitter، ” معلش يا جماعة آسف على الإحباط بس الممثل اللي بدور عليه مش هيبوس”

صباح الخير عليكم

أنا فتحت شركة إنتاج في أسبانيا. لو حد عايز يصور في أوروبا بعد كده يبقى يقوللي أو يبعت إيميل على info@iactstudios.com — Amr Waked (@amrwaked) July 15, 2018

صورة الحكم الأول الصادر بحبس المنتج المدعو ممدوح شاهين ٣ سنين. علماً بأن هذا المنتج ممتنع عن سداد مستحقاتي منذ شهر رمضان الماضي ويقوم حاليا بإنتاج مسلسل جديد عادي جداً ولا همه أي حقوق ولا أحكام ولا قضاء ولا أي حاجة. يجب إيقاف هذا المنتج عن العمل. pic.twitter.com/sxEqvXFbVE — Amr Waked (@amrwaked) April 25, 2018

معلش يا جماعة آسف على الإحباط بس الممثل اللي بدور عليه مش هيبوس 😒 — Amr Waked (@amrwaked) July 19, 2018

صباح الخير. بدور على ممثلين يجيدون لغتين من اللغات الآتية:

عربي (لهجة مصرية)، إنجليزي، أسباني.

اذا كنت تجيد لغتين من التلاتة دول يا ريت تبعتلي على info@zadcomm.com — Amr Waked (@amrwaked) July 19, 2018

المصدر: filflan.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : عمرو واكد يضع هذه الشروط على من يرغب في التمثيل