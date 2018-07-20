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عمرو واكد: “الممثل اللي بدور عليه مش هيبوس”

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أعلن الممثل عمرو واكد عن احتياجه لممثلين للمشاركة في عمل فني من خلال شركة إنتاجه الجديدة التي افتتحها في إسبانيا
لكن عمرو وأكد أكد أن الممثل الذي يبحث عنه لن تتضمن مشاهدة بالعمل للقبلات، وكتب عبر حسابه على Twitter، ” معلش يا جماعة آسف على الإحباط بس الممثل اللي بدور عليه مش هيبوس”

المصدر: filflan.com

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elfann.com : عمرو واكد يضع هذه الشروط على من يرغب في التمثيل

 

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