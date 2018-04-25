عمرو واكد يتسبب بالسجن ثلاث سنوات للمنتج ممدوح شاهين

في تطور جديد في القضية كشف الممثل المصري ​عمرو واكد​ أنه كسب دعوى قضائية بحبس المنتج ​ممدوح شاهين​، لعدم سداده مستحقات سابقة لواكد عن مسلسله الرمضاني الماضي “الحرباية”.

واكد نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للقرار القضائي وعلق عليها بالتالي:

“صورة الحكم الأول الصادر بحبس المنتج المدعو ممدوح شاهين 3 سنين.. علماً بأن هذا المنتج ممتنع عن سداد مستحقاتي منذ شهر رمضان الماضي، ويقوم حالياً بإنتاج مسلسل جديد عادي جداً، ولا همه أي حقوق ولا أحكام ولا قضاء ولا أي حاجة، يجب إيقاف هذا المنتج عن العمل”.