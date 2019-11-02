عمرو يوسف يحتفل ببلوغ ابنته عامها الأول.. شاهدوا جمالها !

احتفل الممثل المصري ​عمرو يوسف​ وزوجته الممثلة السورية كندة علوش بعيد ميلاد ابنتهما “حياة” في عامها الأول مع العائلة والمقربين.

وعبّر عمرو يوسف عن سعادته ببلوغ ابنته عامها الأول بعدما تغيّرت حياته بولادته. وشارك يوسف متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بابنته حياة، التي كانت ترتدي فستاناً باللون الزهري الفاتح وتضع فراشة على رأسها وتمسك بقميص والدها، وذلك أثناء الإحتفال بمناسبة بعيد ميلادها الأول.

وعلق عليها عمرو يوسف كاتبًا: “كل عام وأنتي بخير يا حبيبتي، حبيبتي تمت سنة النهارده”.