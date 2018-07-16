عمر الشناوى يحتفل بعقد قرانه

يحتفل مساء اليوم الاثنين الفنان عمر الشناوى بعقد قرانه، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، والأهل والأصدقاء وأهل العروس

يشار إلى أن عمر الشناوى تألق بمسلسل “كلبش2” بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته النجوم هالة فاخر، محمود البزاوى، وروجينا، وهيثم أحمد زكى، وسليمان عيد، وأحمد جمال سعيد، وأخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى لتامر مرسى

المصدر: youm7.com

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