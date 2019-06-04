عيدية سيرين عبدالنور وسلافة معمار!

في مفاجأة جميلة أطلت كل من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وزميلتها الفنانة السورية معا وعايدوا جمهورهما على طريقتهما.

فبعد أن تحوّلت مؤخرا علاقة سيرين عبد النور بـ سلافة معمار إلى مادة دسمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشار البعض إلى وجود خلاف بينهما بسبب تصريح معمار القديم بأن الفنانات اللبنانيات يعتمدن على جمالهن فقط في التمثيل، وأن هناك أدوارًا لا يستطعن القيام بها، نشرت سيرين على إحدى صفحاتها الخاصة صورة على طريقة السيلفي جمعتها بمعمار وهما تبتسمان.

وعلقت عبد النور على الصورة قائلة: “أنا وسلافة هيك منحب نعيدكن”، كذلك قامت معمار بنشرها والتعليق عليها بـ “أنا وسيرين بنحب نعايدكن”.

وكانت سلافة معمار قد صرحت مؤخرا وخلال ظهورها في برنامج “مجموعة انسان” في رمضان انها غير نادمة على تصريحها وقالت “انا كنت عم احكي شي مهني بحت انا ممثلة اكاديمية عندي رأي بهذه المهنة وكنت عم احكي رأي بتجرد من دون ما خص اي شخص على الاطلاق”.