“عيش مع حماقي” خدمة جديدة من محمد حماقي لمحبيه عبر إحدى شركات الاتصالات

تعاقد الفنان المصري محمد حماقي مع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر والعالم، لكي يتواصل بشكل أكبر مع محبيه، وليقدم خدمات جديدة لهم.

ونشر حماقي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الأول لهذه الحملة الدعائية الجديدة، والخدمة التي تحمل اسم “عيش مع حماقي”، وعلق عليها: “دلوقتي تقدروا تعرفوا آخر أخباري وكل جديد عني قبل أي حد، وفي فرصة نتقابل وممكن نغني مع بعض”.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن كافة تفاصيل الخدمة الجديدة من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، والذي تم دعوة عدد كبير من وسائل الإعلام والإعلاميين لحضوره.

