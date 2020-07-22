نشر المنتج السينمائي “أحمد السبكي” مجموعه من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام، شهدت مظاهر الأحتفال ببدء تصوير الحكاية الأولى من أحدث سلسلة أفلامه “قمر 14″، وسط حضور صناع وأبطال العمل وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم، حيث حضر الاحتفال أبطال الحكاية الأولى وهم: غادة عادل و خالد أنور وعارفة عبدالرسول ومخرج العمل هادي الباجوري ومدير الشركة أحمد عاطف.

وعلي صعيدٍ آخر، ظهرت غادة في الصور بزيادة ملحوظة في الوزن صدمت بها الجمهور، وأكد البعض ربما بسبب فترة الحجر المنزلي التي زادت فيها أوزان الكثير من الشخصيات العامة بسبب زيادة عدد الوجبات خلال فترة الجلوس في المنزل. مما جعلها حديث المتابعين علي السوشيال ميديا .

في سياق فنى آخر، تشارك الفنانة غادة عادل الفنان الكبير “رامز جلال” بطولة “فيلم هيكل نظمى”، بعد فترة من الغياب منذ أن قدما سوياً “فيلم عيال حبيبة” مع النجم حمادة هلال وإخراج مجدي الهواري منذ 15 عاماً، ويجسد رامز جلال في الفيلم المرتقب شخصية “صحفى” خلال الأحداث، ‏ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل عليها، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية “طبيبة” وتشاركه ‏فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، ‏خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ‏ضيوف الشرف‎.