شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها على انستغرام مجموعة صور جديدة تجمعها بزوجها هيثم زينتا وأسرتها اثناء استمتاعهم بوقتهم في احد المنتجعات.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور ترتدي مايوه أصفر ونظارة شمسية، ببشرة خالية من المكياج، وجمعتها الصور بزوجها، ,وابنتها روتانا وأحفادها.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت عن زواجها من هيثم زينتا خلال شهر رمضان، وفي أثناء استكمال تصوير مسلسلها سلطانة المعز، وأتمت مراسم الزواج في حفل زفاف بسيط بعد عيد الفطر.







وكانت غادة عبدالرازق قد كشفت في تصريح سابق ان زواجها من هيثم زنيتا ليس رقم 11 او 12 وانها تزوجت عشر مرات فقط وكان هيثم زنيتا من ازواجها السابقين حيث انها تزوجته عام 2013 ثم انفصلا بعد عام ونصف.