غادة عبدالرازق تتوعد رامز جلال: وقعتك سودة مني.. ماذا حدث؟ فن

مواضيع مختارة

سخر الفنان المصري رامز جلال من الفنانة غادة عبدالرزق من خلال تعليق كتبه عبر حسابه على موقع «أنستجرام» استكمالا للدعاية لفيلمه الجديد «رغدة متوحشة».

رامز نشر صورة له من الفيلم وكتب: «رايح أسلم جائزة أوسكار أفضل غادة عبدالرازق الأربعاء رغدة متوحشة بجميع دور العرض»، وقابل الجمهور سخريته بالضحك وخاصة أن البعض شبه إطلالته بغادة عبدالرازق.

غادة علقت على ما قاله رامز وكتبت: «ماشي يا رامز وقعتك سودة مني، بس أنا قلبي طيب بالتوفيق حبيبي»، وأثنى الجمهور على روحها المرحة.